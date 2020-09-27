Шесть городов Кузбасса получат от Правительства России 1,15 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе шесть городов получат поддержку от Правительства России в размере более 1,15 миллиарда рублей. Распоряжение о выделении средств подписал Михаил Мишустин.

Как говорится в документе, в 2020 году отдельные шахтерские поселения в России получат дополнительные деньги на программы местного развития и поддержку занятости. В Кузбассе это Анжеро-Судженск и Осинники. Всего же в документе числится шесть городов. Так, для Анжеро-Судженска предусмотрено финансирование более 341,5 миллиона рублей, для Белова - свыше 10,1 миллиона рублей, для Кемерова – более 17,8 миллиона рублей. Также почти 275,4 миллиона рублей будет направлено в Киселевск, чуть более 11,3 миллиона рублей – в Осинники, более 501,7 миллиона рублей получит Прокопьевск.

-На развитие шахтерских городов и поселков в 2020 году выделено 1,9 миллиарда рублей. Эти средства используются для улучшения жилищных условий, создания объектов социальной инфраструктуры, рекультивации земель, где ранее велись горные работы. В 2020 году такая поддержка доступна 16 населенным пунктам, - говорится на сайте Правительства.