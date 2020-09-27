Корпус КемГУ переделают под общежитие Фото: Мария ЛЕНЦ

Недолго осталось существовать восьмому корпусу КемГУ – по крайней мере, в том виде, как оно известно сейчас. Планируется, что к декабрю 2022 года его переделают под общежитие.

Контракт, в котором оговорены условия работ по реконструкции, появился на портале госзакупок. Срок выполнения контракта – до 30 ноября 2022 года. Подать заявку на участие можно до 19 октября 2020 года. При этом начальная цена, которая указана на портале, составляет 471,9 миллиона рублей. В стоимость работ входят демонтажные работы, реконструкция здания, а также благоустройство окружающей территории, включая озеленение, малые архитектурные формы и архитектурную подсветку.

Первый этап работ должен быть выполнен уже до конца 2020 года. максимальная цена контракта не определена, так же, как не указывается число студентов, которые в будущем смогут проживать в этом общежитии.