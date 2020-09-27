Об археологических раскопках в Кемерове рассказал глава города. ФОТО: кадр видео со страницы в соцсетях Ильи Середюка

В Кировском районе города Кемерове ведутся археологические раскопки. О том, что уже нашли археологи и об их ближайших планах рассказал глава города Илья Середюк.

Археологические раскопки идут на месте бывшей деревни Кемерово, которая была основана в XVII веке на правом берегу Томи. Причем культурные отложения поселений археологи исследуют уже третий год.

- Раскоп прошлого года затронул остатки постройки 18 века, в котором найдены фрагменты изразцов и фрагменты керамической посуды. В этом году специалисты намерены исследовать постройку целиком, - рассказал Илья Середюк. - Здесь заложен раскоп общей площадью около 50 квадратных метров.

Градоначальник отметил, о будет обязательно сообщать о ходе раскопок и новых находках. Напомним, что результатом работ станет создание монографии «История города Кемерово и окрестнойстей с древнейших времен до начала ХХ века». Об этом также сообщал глава города.