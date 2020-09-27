Медвежонок испугался новокузнечанина и забрался от страха на дерево. ФОТО: кадр видео ЧП|ДТП Новокузнецк

Убегающего в панике медвежонка снял на видео один из кузбассовцев. Мужчина окликнул косолапого, и тот, видимо, испугавшись человека, спрятался от него на дереве.

В одном из садовых обществ в районе Карлыка один из кузбассовцев заметил медвежонка. Тот спустился с дерева и вышел на проселочную дорогу.

«Эй, децл, куда пошел?!» - окликнул косолапого мужчина, и медвежонок тут же побежал подальше от него.

«Испугался что ли, друг?», - удивленно спросил мужчина, снимающий медведя на камеру. Пытаясь стать незаметным для человека, медведь забрался на дерево. Мужчина же еще несколько раз обратился к нему, а потом ушел прочь. Видео же с медведем очевидец выложил в соцсетях.

«Этот малыш уже давно там один ходит. Видимо, мамы у него не стало, жаль малыша, ему голодно и страшно», - отмечает один из комментаторов в соцсетях.

Большинство комментаторов также пожалели медвежонка. Они отметили, что не раз видели его в окрестностях, но взрослых особей рядом не было. А один из подписчиков заметил, что в том месте, где построены дачи, находится и медвежья тропа, так что ничего удивительного в появлении косолапого нет.