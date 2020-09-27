Последняя неделя сентября начнется с тепла в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уходящий сентябрь подарит немного тепла кузбассовцам. Последняя неделя первого осеннего месяца начнется с солнца и туманов.

В ночь на понедельник, 28 сентября, в Кузбассе ожидается от -4…до +1 градуса. При этом в районах, где будет наблюдаться облачность, будет даже теплее – до +6 градусов тепла. Вероятность осадков в эту ночь невелика, а вот к утру местами по области лягут туманы. В Кемерове ночью ожидается -1…-3 градуса.

Последний понедельник сентября порадует кузбассовцев теплом и солнцем - в этом уверены синоптики Кемеровского гидрометцентра. Впрочем, облака в этот день тоже будут присутствовать на небе. Вероятность дождей по-прежнему остается небольшой, а воздух на территории региона прогреется до +9…+14 градусов. В в областном центра в этот день ожидается от 11 до 13 градусов тепла.