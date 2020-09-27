Пена и ужасный запах: кемеровчан обеспокоили выбросы в Искитимку.ФОТО: Алексей Кручинин.

Воды реки Искитимки, протекающей по Кемерову, внезапно стали белыми, мутными и обрели противный запах. Снимками «неправильной» воды поделились наши читатели.

Конечно же, фотоснимки не передают запахов, однако даже по кадрам, сделанным одним из жителей областного центра, понятно, что вода в реке непривычного цвета. Она белесая, мутная и пенится. А еще, по словам очевидцев, имеет резкий неприятный запах.

- Утром я проходил тут, вода была самой обычной, никакого запаха, никакой пены. А вот ближе к вечеру как будто выброс какой-то был. Вонища стоит! Я пробыл на берегу всего несколько минут, и у меня начало першить в горле! – возмущается автор снимков Алексей Кручинин. – Интересно, кто испортил воду в реке?

На воде появилась пена. А еще - неприятный запах. ФОТО: Алексей Кручинин

На момент публикации получить оперативно комментарий, что же случилось с Искитимкой, не удалось по причине вечернего времени выходного дня.