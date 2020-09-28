Кузбассовец с ребенком оказались в ловушке из-за горящего дивана Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В дымовой ловушке оказались мужчина с ребенком в одном из многоэтажных домов Юрги. Когда в доме начался пожар, они не смогли выйти на улицу.

О том, что в одном из пятиэтажных домов в Юрге начался пожар, на пульт диспетчера пожарной охраны сообщили соседи. Несколько подразделений тут же отправились к месту ЧП. К тому времени большая часть жильцов уже успела самостоятельно эвакуироваться, однако два человека по-прежнему оставались в своей квартире. Мужчина и его несовершеннолетний ребенок, живущие на четвертом этаже, не смогли спуститься вниз и выйти на улицу из-за густого дыма, заполнившего подъезд.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, в фойе на первом этаже горели диван, входная дверь открытым пламенем, из окон верхних этажей подъезда шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Газодымозащитники при помощи специальных спасательных устройств по лестничным маршам спасли мужчину с ребенком.

В это же время пожарные ликвидировали источник возгорания. В результате пожара в фойе сгорели диван и подъездная дверь. Общая площадь пожара - три квадратных метра. Причиной же пожара с большой долей вероятности могло стать неосторожное обращение с огнем.