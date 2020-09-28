Сергей Цивилев рассказал о рыбалке после непростой рабочей недели. ФОТО: личная страница Сергея Цивилева в соцсетях

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в социальных сетях рассказал о том, как он отдыхает после сложной рабочей недели.

- Неделя получилась непростой, планы менялись постоянно. Закрытие WorldSkills, рабочая группа Госсовета по энергетике, - рассказал глава региона на своей странице в соцсетях. - Поэтому час рыбалки на свежем воздухе в такую погоду - огромное удовольствие. Жаль только, что последняя рыба оборвала леску и ушла.

На видео, которым губернатор поделился в соцсетях, запечатлено, как Сергей Цивилев рыбачит вместе со своей супругой. Глава региона ловко вытаскивает карпа из воды, демонстрирует на камеру блестящую чешую - а потом отпускает рыбу обратно в воду.

Многочисленные подписчики отметили, что такой вид отдыха действительно расслабляет и успокаивает. «Природа в Кузбассе - огонь!», «Лучший отдых у реки. И думается хорошо, и удовольствие», - такие комментарии оставляли подписчики.

«О, обидно, когда срывается. По себе знаю. Пусть повезет в другой раз. Как говорится, ни хвоста, ни чешуи», - пожелала одна из подписчиц, Елена Пескова.