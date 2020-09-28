Из кузбасской колонии-поселения сбежал преступник. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Из колонии-поселения при исправительной колонии № 43, которая находится в Кемерове, сбежал осужденный.

Отсутствие осужденного на рабочем участке колонии-поселения при ИК № 43, что в Кемерове, сотрудники ГУФСИН обнаружили 24 сентября. Как оказалось, Станислав Любавин 1987 года рождения самовольно покинул территорию колонии-поселения и скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия. В ГУФСИН России по Кемеровской области отметили, что Станислав Любавин является уроженцем города Тайги, там же и проживал до совершения преступления.

- В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области.

Именно этим правом свободного передвижения преступник и воспользовался при побеге.