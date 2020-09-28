Кузбасс занял 72-е место в рейтинге здорового образа жизни

Кузбасс занял 72 место в рейтинге здорового образа жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты составили рейтинг здорового образа жизни. Как оказалось, в Кузбассе спортом хоть и занимаются, но недостаточно.

При составлении рейтинга, по данным за 2019 год, специалисты «РИА Новости» учитывали такие показатели, как доля тех, кто занимается спортом, употребляет алкоголь и табак. Также принималось во внимание число преступлений, которые совершались в состоянии алкогольного опьянения, смертность от отравления спиртным. Немаловажным фактором при составлении рейтинга была и доля жителей региона, которые заняты на вредном производстве или работают там, где имеются опасные условия труда.

Согласно рейтингу, Кузбасс занял лишь 72-е место в рейтинге из возможных 85. В 2018 году регион находился на 69-й строке рейтинга. Наши ближайшие соседи также находятся в нижней половине этого рейтинга. Так, Челябинская область - на 73-м месте. Республика Алтай - на 50-м месте, а Новосибирская область - на 45-м. Омская область - на 46-м месте, Томская - на 59-м, Красноярский край - на 61-м, Иркутская область - на 67-м.

А вот Алтайский край среди ближайших соседей находится на самой высокой строке рейтинга - на 36-й.

Первые же места занимают Республика Дагестан, Чеченская Республика и Республика Адыгея. Антилидеры, занявшие последние строки, - Камчатский край, Магаданская область и Еврейская автономная область.