Кузбассовец без прав устроил смертельное ДТП. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП произошло в Кузбассе рано утром в воскресенье, 27 сентября. На 13 километре автодороги «Анжеро-Судженск - Яя - Ижморский» погиб человек.

45-летний водитель автомобиля BMW X5 ранним воскресным утром двигался по автодороге, соединяющей Анжеро-Судженск, Яю и Ижморский. Эта поездка оказалась последней для него. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

Водитель внедорожника получил тяжелые травмы и скончался на месте автоаварии еще до приезда кареты скорой помощи.

- Было установлено, что водитель не имел прав на управление транспортными средствами, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

За 8 месяцев 2020 года в Кузбассе зарегистрировано 206 ДТП с участием водителей, не имеющих права на управление транспортными средствами. В них 30 человек погибли, 293 получили травмы различной степени тяжести.