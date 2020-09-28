Замгубернатор Кузбасса прокомментировал слухи о транспортной реформе в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Чего ждать новокузнечанам от новой реформы, для чего она проводится и сколько будет стоить проезд – на эти вопросы ответил замгубернатора Андрей Панов.

- В первую очередь, транспортная реформа будет решаться через обновление подвижного состава. Автобусы, которые сегодня перевозят новокузнечан, в основном, малой вместимости и достаточно изношены. В октябре в город придет новый низкопольный транспорт средней, большой и особо большой вместимости, - заявил Андрей Панов на своей странице в соцсетях.

Помимо соответствия требованиям транспортной безопасности, эти автобусы экологичнее тех, которые сейчас перевозят пассажиров, так как работают на природном газе. Их изготавливают на трех сборочных площадках заводов «Волгабас» и «КАВЗ». Замгубернатора отметил, что в первой декаде октября поступит первые 50 автобусов большой и средней вместимости, а к ноябрю и все остальные прибудут в Новокузнецк. Также Андрей Панов отметил, что пассажиры выиграют от транспортной реформы. Так, при оплате проезда во всех видах транспорта будут действовать единый тариф и льготы. Также у перевозчика не будет возможности в одностороннем порядке менять стоимость проезда.

- Останутся в обращении транспортные карты. В перспективе - введение пересадочного тарифа, когда можно будет по одному билету ездить в течение определенного времени на разных видах транспорта, - добавил Андрей Панов.