Совесть заставила понятого из Кузбасса признаться в преступлении Фото: Кирилл ЧАЩИН

Полгода один из жителей Новокузнецка наслаждался осознанием того, что совершил преступление, и это сошло ему с рук. Однако проснувшаяся совесть заставила его сознаться в содеянном.

Сотрудники полиции проводили процессуальные действия по уголовному делу о сбыте наркотиков. В качестве понятого стражи порядка пригласили 30-летнего горожанина. Мужчина согласился, но в какой-то момент совершил неожданный поступок. Оставшись один на один в кабинете со следователем, он признался, что и сам является преступником, так как ограбил двух женщин.

Как оказалось еще весной 2020 года новокузнечанин два раза отбирал у прохожих женщин сумочки, а потом убегал. Наличность – более 5000 рублей – он потратил на спиртное, а сумочки выбросил.

- Житель Новокузнецка пояснил, что решение сознаться в преступлениях принял после того, как в качестве понятого впервые столкнулся с работой полицейских и увидел, сколько они делают для безопасности граждан, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Так понятой сам стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Теперь он может лишиться свободы на срок до пяти лет.