В Кузбассе закрыли опасную газозаправочную станцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе судебные приставы закрыли опасную газозаправочную станцию. Из-за ненадежного объекта могла произойти трагедия.

Специалисты Сибирского управления Ростехнадзора провели проверку газозаправочной станции в Новокузнецке и выявили нарушения требований промышленной безопасности. Так, было установлено, что АГЗС не была зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов. Также у нее отсутствовали ограждения, защищающие от наезда транспорта и механических повреждений, а также свободного доступа посторонних лиц. У персонала на рабочих местах отсутствовали инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда. Отсутствовал регламент проведения остановки или испытания на герметичность сосуда в зимнее время, а также не были учтены все случаи остановки сосуда в соответствии с технологическим регламентом.

Центральный районный суд Новокузнецка признал юрлицо виновным в административном нарушении и постановил закрыть газозаправочную станцию на 30 суток. Решение исполнили судебные приставы.

- Руководитель автогазозаправочной станции был предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области. - Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения.