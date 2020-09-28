Четверо кузбассовцев напали на ювелирный магазин в Красноярске. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске четверо жителей Кузбасса совершили разбойное нападение на ювелирный магазин. Их добычей стали украшения на сумму свыше миллиона рублей.

Следствием доказана вина четверых мужчин в нападении на ювелирный магазин в Советском районе Красноярска.

В октябре 2017 года в полицию поступило сообщение, что злоумышленники разбили витрины, похитили часть драгоценных изделий на 1,2 миллиона рублей и скрылись на автомобиле. Для розыска в городе был введен план «Перехват».

- Полицейские установили, что разбойное нападение совершили жители Кемеровской области. В результате оперативных мероприятий злоумышленники были задержаны на выезде из краевого центра, - рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. - В автомобиле, на котором мужчины пытались покинуть город и уехать в соседний регион, были обнаружены похищенные украшения.

В отношении мужчин в возрасте от 27 до 34 лет возбудили уголовное дело за разбой. Суд, рассмотрев все собранные материалы, назначил организатору нападения 13 лет в колонии строгого режима, его сообщники проведут там 12 и 8 лет. Пособник же осужден на четыре года условно.

- Подсудимые пытались обжаловать решение районного суда, - добавили в ведомстве. -Рассмотрев апелляционную жалобу, Красноярский краевой суд оставил без изменений приговор в части назначения наказания.