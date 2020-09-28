В Шерегеше строят детский оздоровительный лагерь Фото: Николай ХИЖНЯК

В Шерегеше ведется строительство нового детского оздоровительного лагеря. Планируется, что его введут в эксплуатацию в 2023 году.

Детский лагерь спортивного и развивающего типа «Город героев» предназначен для детей от 9 до 16 лет. В нем одновременно смогут отдыхать 390 человек. Лагерь будет работать во время школьных каникул: за лето планируются семь смен по 12 суток.

- Мы рассмотрели проект строительства детского лагеря на соответствие критериям масштабных инвестиционных проектов для получения в аренду земли без торгов. К строительству предприниматели приступают уже сейчас. До 2022 года запланировано подведение коммуникаций, создание инженерной инфраструктуры, строительство палаточного лагеря и спортивных объектов. Затем начнется возведение основных корпусов, сдать объект планируется в 2023 году, - отметил заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

В строительство объекта будет вложено более 90 миллионов рублей. На территории будет палаточный городок на 90 мест, веревочный парк, поле для лазертага и мини-футбола, летний открытый бассейн. Также будут построены пять летних корпусов на 36 человек каждый. В лагере будут доступны два вида путевок - в палаточный городок и стационарный корпус.