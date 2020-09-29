Екатеринбургский аэропорт запустит рейсы в Кемерово впервые за девять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге спустя долгие девять лет возобновляет рейсы в Кемерово. Полеты начнут выполняться с 11 октября.

Как рассказали в пресс-службе международной воздушной гавани, для перевозки авиапассажиров предусмотрены самолеты Sukhoi Superjet 100. Полеты из Екатеринбурга в столицу Кузбасса будет выполнять авиакомпания Red Wings четвре раза в неделю - по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.

— Вылет из Екатеринбурга в 08.00 местного времени по вторникам и субботам, в 13.20 местного времени — по средам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 30 минут, — сообщили в Кольцове.

Отметим, что регулярные прямые рейсы из Екатеринбурга в Кемерово выполнялись до сентября 2011 года, после чего были приостановлены.