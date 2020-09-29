С бывшего сотрудника МВД Кузбасса взыскали сумму взяток, полученных за сообщения о трупах Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Кузбассе с бывшего работника структуры МВД взыскали сумму взяток, которые он получал за сообщения о трупах. Такое требование было выдвинуто прокурором.

Прокурор города Осинники обратился в суд с заявлением о взыскании с осужденного денег, полученных им незаконным путем.

Как ранее установил городской суд, мужчина, занимая должность начальника дежурной части Отдела МВД России по городу Осинники, получил взятки в размере 41 и 10 тысяч рублей за то, что сообщил ритуальному агенту адреса обнаруженных трупов. А тот использовал полученные сведения в коммерческих целях. Деньги осужденный потратил на личные нужды.

-Калтанский районный суд удовлетворил требования прокурора, признал сделки по получению дохода преступным путем недействительными как совершенные с целью, противоправной основам правопорядка и нравственности, и применил последствия недействительности сделок. С осужденного в доход Российской Федерации взысканы средства в размере 51 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.