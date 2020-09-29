Партию браконьерской черной икры задержали по дороге в Кемерово. Фото: Управление Россельхознадора по Иркутской области и Республике Бурятия

Полицейские задержали партию браконьерской черной икры, которая должна была прибыть в Кемерово. Продукцию незаконно везли с Дальнего Востока.

В городе Слюдянка Иркутской области 28 сентября сотрудники местного управления Россельхознадзора совместно с полицейскими на стационарном посту остановили грузовик Volvo, следующий из Владивостока в Кемерово. При досмотре в нем было обнаружено 13 килограммов черной икры осетровых пород рыб в пластиковых контейнерах без соответствующей маркировки и документации.

-Данный факт является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов. Государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора водитель большегруза привлечен к административной ответственности с наложением штрафа, - сообщили в управлении Россельхознадора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Сама же икра была изъята и отправлена на хранение, пока по ней не будет принято правового решения.