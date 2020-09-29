В Кузбассе сотрудник колонии за деньги передавал заключенным телефоны и алкоголь Фото: Борис КОКУРИН

В Кузбассе сотрудник колонии передавал заключенным запрещенные предметы, в числе которых были телефоны и алкоголь. За это он получал от родственников денежное вознаграждение.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 25-летнего, теперь уже бывшего, сотрудника одной из колоний. Тот занимал должность начальника отряда отдела воспитательной работы с осужденными. Он обвинялся в получении взяток и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, мужчина с декабря 2019 по март 2020 года за деньги проносил на территорию колонии запрещенные предметы: сотовые телефоны, комплектующие к ним, алкогольную продукцию - и передавал заключенным. Сумма взятки составляла от 10 до 177 тысяч рублей. деньги родственники осужденных зачисляли обвиняемому на банковскую карту, после чего он передавал запрещенный предмет.

- О коррупционной сделке между сотрудником колонии и осужденными стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. После проведения оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы. В ходе предварительного следствия установлено, что незаконным путем обвиняемый заработал 215 тысяч рублей, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело с доказательствами вины мужчины направлено на рассмотрение в суд.