В Кузбассе обсудят развитие сельских территорий и поддержку аграриев. Фото: Владимир ДВОРКИН

В среду, 30 сентября, в Кузбассе пройдет круглый стол, посвященный актуальным вопросам развития сельских территорий и поддержке аграриев.

Мероприятие, организованное Региональным медиахолдингом «Кузбасс» и Россельхозбанком, пройдет на базе Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии.

Основные темы круглого стола - реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», меры повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятных инфраструктурных условий на селе.

Также участники мероприятия обсудят специфику сельской ипотеки и возможности ее получения, инструменты господдержки фермеров в Кузбассе сегодня, реализуемые через Россельхозбанк, вопросы дезурбанизации, проблемы и перспективы кадров села и другие вопросы.

Начало - 30 сентября, в 10.00. Партнер проекта - Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия.

Смотрите выступление спикеров круглого стола в прямом эфире в Инстаграм в аккаунтах телеканала Кузбасс Первый и Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии.