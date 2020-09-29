Тело женщины неделю пролежало в запертой квартире в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла в одном из общежитий Ленинска-Кузнецкого. Здесь в течение нескольких дней в запертой квартире пролежал труп женщины.

В один из сентябрьских дней жители четвертого этажа общежития на улице Топкинской в Ленинске-Кузнецком обратили внимание на тошнотворный запах. Заподозрив неладное, они стали искать его источник и пришли к выводу, что он находится в одной из комнат. Там проживала женщина лет 60. Соседи точно знали, что 10 сентября она получила пенсию, но с того дня ее никто не видел. Друзья по общежитию вызвали полицию, и те вскрыли дверь.

- Действительно, в одной из комнат данного общежития после сигнала соседей обнаружили тело женщины. Сейчас проводится доследственная проверка, которая установит причину ее смерти. Пока можем сказать лишь то, что женщина жила одна, злоупотребляла спиртным. Однако ни шумных компаний, ни драк в ее комнате не было, - прокомментировали инцидент в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

Очевидцы рассказали, что коммунальщики в течение нескольких дней не могли разобрать гниющие вещи в комнате, где жила женщина, и обработать все дезсредствами, из-за этого к тошнотворному запаху добавились опарыши. Лишь спустя несколько дней специалисты провели дезинфекцию помещения.