Рыбак в камуфляже пропал в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе бесследно исчез один из жителей Новокузнецка. На сегодня известно лишь то, что мужчина отправился на рыбалку.

Родные и близкие, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего Сергея Мирова. 61-летний житель Новокузнецка отправился на рыбалку 27 сентября, а потом перестал выходить на связь. С тех пор его местонахождение и судьба неизвестны.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: серо-зеленый камуфляжный костюм, темно-зеленые сапоги, белая кепка.

Особые приметы: носит очки.

С собой: темно-зеленый рюкзак.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112