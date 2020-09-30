Дворец за 60 миллионов продают в пригороде Новокузнецка. ФОТО: Avito

Большой дом, отделка в котором выполнена в дворцовом стиле, продается под Новокузнецком – в селе Сосновка. На пяти этажах расположилось все, что нужно для комфорта.

Дворец площадью в 998,5 квадратных метров продается за 60 миллионов рублей. Компания, которая занимается его продажей, предлагает даже оформить ипотеку будущим домовладельцам. В доме пять этажей. На первом, цокольном, расположились баня, бассейн и бильярдная. Попасть сюда можно со двора.

Бильярдная с бассейном. ФОТО: Avito

На втором этаже дома – центральный вход и большая прихожая, кабинет и гардеробная. На третьем этаже – гостиная с камином, столовая со встроенной кухней. Между 2 и 3 этажами – детская спальня и кабинет.

На четвертом этаже расположились две большие спальни с гардеробной, два санузла. На пятом – тренажерный зал, прачечная и кладовые. Между этажами – две гостевые спальни.

Одна из спален. ФОТО: Avito

Отделка – ручной работы, с лепниной, художественной росписью, хрустальными подвесными люстрами. Из дома есть выход в гараж на два авто и для хранения техники для активного отдыха, котельную и мастерскую. Есть детская площадка. Дворец продается с мебелью, техникой и текстилем. Отметим также , что объявление находится на сайте уже год.