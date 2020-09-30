Кемеровских строителей заставляют мыть колеса. ФОТО: инстаграм Ильи Середюка

В областном центре идет активное строительство на многочисленных площадках. С одной стороны, города преображается, а с другой – техника выносит грязь со стройплощадок на улицы Кемерова.

Жители Кемерова не раз обращали внимание главы города на проблемы выноса грязи со стройплощадки на улицы областного центра колесами спецтехники. Во время одного из объездов города Илья Середюк сделал особый акцент именно на этой проблеме.

- В начале месяца застройщикам была направлена рекомендация оборудовать стройплощадки спецтехникой для мойки колес автотранспорта, выезжающего с территории строящихся объектов, - заявил Илья Середюк на своей странице в соцсетях. - Отмечу, что многие застройщики стали ответственнее относиться к проблеме и установили необходимое оборудование.

Также градоначальник заметил, что за грязные колеса предусмотрен штраф в размере от 5 000 рублей до 10 000 рублей для физических лиц и до 300 000 рублей для юридических лиц.