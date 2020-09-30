Ростехнадзор предотвратил взрыв метана на шахте в Кузбассе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе специалисты Ростехнадзора предотвратили взрыв метана на шахте в Березовском. К трагедии мог привести неисправное оборудование.

Специалисты Сибирского Управления Ростехнадзора провели проверку на угледобывающем предприятии и выявили ряд серьезных нарушений. Было установлено, что при эксплуатации ленточного конвейера не соблюдались требования промышленной безопасности. В частности, проходческий комбайн эксплуатировался с неисправным освещением и отсутствием взрывозащищенного орошения, подготовительная выработка вентиляционных ходок не была обеспечена автоматической установкой пожаротушения. Ленточный конвейер эксплуатировался с неисправными роликами и тормозами, электродвигатель работал с оторванным вводным устройством, при этом отверстие кабельного ввода было закрыто брезентовой лентой.

-Выявленные нарушения представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью работников шахты, так как могли привести к взрыву газа метана или угольной пыли, - отметили в УФССП России по Кемеровской области.

Суд признал юрлицо виновным в выявленных нарушениях и запретил работу технических устройств предприятия на 90 суток. Решение исполнили судебные приставы по городу Березовскому.

-Руководитель угольного предприятия был предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы, - добавили в ведомстве. - Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения.