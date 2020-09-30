Клещи в Кузбассе стали активнее и злее Фото: Мария ЛЕНЦ

Клещи в Кузбассе стали активнее и злее. В этом году их жертвами стали более 31,3 тысячи человек - больше, чем в прошлом году. Примерно четверть из них - это дети и подростки.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей в больницы области обратились 31 348 человек, из них детей и подростков до 17 лет - 7307 - 23,3 процента от общего числа. Для сравнения: в 2019 году с жалобами на присасывание обратились 30 182 человека, детей - 6251.

- За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 169 человек, в том числе детей - 23, - сообщили в ведомстве. - Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области.

Специалисты отмечают, что при присасывании клещей в организм человека могут попасть патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, клещевые риккетсиозы. При любом присасывании следует вовремя начать профилактику.