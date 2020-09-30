Труп мужчины обнаружен в сгоревшем доме в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе в сгоревшем доме обнаружен труп мужчины. Пожар произошел во вторник, 29 сентября, в жилом районе Промышленновский областного центра.

Пожар в доме по улице Братской произошел вечером. Сигнал на пульт диспетчера поступил в 16.29, на место выезжали 26 пожарных и шесть единиц техники. Помимо частного жилого дома и веранды загорелся соседний гараж. Общая площадь пожара составила 82 квадратных метра.

Позже в сгоревшем строении было обнаружено тело 64-летнего мужчины. Как рассказали в региональном Следкоме, предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Точная причина смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего уточняются. Ведется доследственная проверка.