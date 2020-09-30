С опережением: В Кемерове отремонтировали часть запланированных на 2021 год дорог. Фото: Администрация Кемерово

В Кемерове отремонтировали часть дорог, запланированных на 2021 год. Провести работы позволила хорошая погода.

Как рассказали в администрации города, завершены ремонтные работы дороги от дома № 4 по улице Кирзавод 3-бис и участка в сторону улицы Мозжухинской до дома № 39, а также участка улицы Мозжухинской от дома № 39 до № 87б. Объекты отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Это резервные объекты - работы на этих участках планировалось выполнить в рамках программы ремонта 2021 года, но благодаря погодным условиям и высоким темпам работ - ремонт объектов выполнен в полном объеме уже в этом году, - отметили в мэрии.

Также по нацпроекту отремонтированы все дороги на 2020 год - это более 20 километров.

Сейчас продолжается устройство светофоров и камер фотовидеофиксации в местах концентрации ДТП, а также работы по ремонту резервных объектов, которые были запланированы на 2021 год, это:

- улица Черняховского. от дома № 1а до дома № 18 по проспекту Ленина;

- переулок Бакинский, от дома № 4 (пересечение с улицей Нахимова) до дома № 26;

- улица Карболитовская, от дома № 4, корп. 1, до дома 1 (кольцевая развязка);

- улица Варшавская, от дома № 4б, корп. 1, по улице Металлистов до дома № 20;

- улица Металлистов, от дома № 82а по улице Инициативной до дома № 4б, корп. 1;

- улица Станционная, от дома № 4 по улице Карболитовской до №3а;

- улица Николая Островского, от дома № 3а по улице Станционной до дома № 15 по проспекту Кузнецкому.