Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой. Фото ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ возобновил прием заявок и выдачу кредитов по программам с государственной поддержкой автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Участие в программах дает клиенту возможность получить скидку на приобретаемый в кредит автомобиль* в размере 10 процентов от его стоимости.

Кредит по программе «Первый автомобиль» могут получить заемщики, которые ранее не имели в собственности автомобиль. В рамках программы «Семейный автомобиль» кредит могут получить заемщики, которые имеют одного и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных. Обязательными условиями обеих программ является отсутствие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля (для программы «Семейный автомобиль» кредиты не должны быть выданы в 2019 и 2020 годах), а также наличие у клиента водительского удостоверения.

Перечень марок и моделей автомобилей, участвующих в программе, расширен. Кредит предоставляется в рублях на срок до 60 месяцев. Максимальная стоимость автомобиля в рамках программ – до 1,5 миллиона рублей включительно. Минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости автомобиля. Автомобиль должен быть произведен в 2020 году, и на него должен быть оформлен электронный паспорт транспортного средства.

Ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Банка.

*Список автомобилей для программ кредитования с господдержкой определяет Минпромторг России.

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15.

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