На гендиректора Юргинского машзавода завели уголовное дело за нападение на полицейского

На гендиректора Юрмаша завели уголовное дело за нападение на полицейского Фото: Олег ЗОЛОТО

На генерального директора Юргинского машзавода завели уголовное дело после нападения на полицейского. Инцидент произошел в Новосибирской области, где мужчину остановили для проверки документов.

Уголовное дело было возбуждено против Геннадия Гребенщикова - генерального директора ООО «Юргинский машиностроительный завод», который входит в состав ООО «РТ- Капитал».

- Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», - цитирует ТАСС слова старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасии Кулешовой.

По ее словам, гендиректора «Юрмаша» остановили в Машковском районе Новосибирской области, на участке дороги между селами Кошево и Сокур, для проверки документов. Однако вместо того, чтобы мирно разойтись со стражами порядка, Геннадий Гребенщиков начал высказывать им свои претензии, а затем ударил сотрудника ДПС.

Напомним, что Юргинский машиностроительный завод Гребенщиков возглавил в апреле этого года. Ранее он руководил Нижнеломовским электромеханическим заводом.