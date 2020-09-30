В Кузбассе назначен новый начальник одного из отделов МВД Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе в одном из отделом МВД назначили нового начальника. Его уже представили коллективу.

Как рассказали в пресс-службе кузбасской полиции, на должность начальника отдела МВД России по городу Осинники назначен подполковник полиции Виталий Мещеряков. Сотрудникам его представил замначальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Александр Табакаев. Он поздравил Виталия Мещерякова с назначением, вручил ему новое служебное удостоверение. Также на мероприятии присутствовали глава Осинников Игорь Романов и прокурор города Андрей Фролов.

Подполковник полиции Виталий Мещеряков служит в органах внутренних дел почти 25 лет, из них более семи лет – в уголовном розыске. За время работы он зарекомендовал себя как профессиональный сотрудник и грамотный руководитель. До нового назначения занимал должность врио начальника отдела МВД России по городу Осинники. Имеет высшее юридическое образование. Награжден медалями «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени. Женат, воспитывает сына и дочь.