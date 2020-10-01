На трассе Кемерово – Новокузнецк повысили разрешенную скорость. ФОТО: пресс-служба АКО

Теперь на автодороге, связывающей Кемерово и Новокузнецк, можно двигаться со скоростью 130 километров в час. Правда, не на всех участках.

Распоряжение о повышении максимально разрешенной скорости на трассе, которая соединяет Кемерово и Новокузнецк, опубликовано на сайте правительства региона. Согласно документу, теперь по автодороге можно ехать с более высокой скоростью, чем это было разрешено ранее. Постановление касается мотоциклов, легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной массой не более 3,5 тонны.

Согласно документу, со скоростью 110 километров в час можно будет ехать на участке км 0+900 - км 6+361, обозначенном знаком 5.3. Скорость 130 километров в час разрешена на участке км 6+361 - 67+428, обозначенном знаком 5.1. На участке дороги км 67+428 - км 188+677 (правая проезжая часть) и км 67+428 - км 189+293 (левая проезжая часть), обозначенном знаком 5.3, можно ехать со скоростью 110 километров в час.