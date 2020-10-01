Россельхозбанк расширяет комплекс цифровых сервисов для корпоративных клиентов

Россельхозбанк увеличивает количество цифровых сервисов для корпоративных клиентов. Вместе с возможностью подписывать кредитную документацию в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи компании-клиенты РСХБ могут одновременно воспользоваться услугой передачи документов, подписанных в электронном виде, в Росреестр для государственной регистрации обременений и внесения изменений в запись ЕГРН в отношении недвижимого имущества.

«Мы находимся в постоянном диалоге с корпоративными клиентами и знаем, как важны для них удобство и быстрота используемых финансовых сервисов. Сегодня мы перешли на новый этап развития электронных коммуникаций и безбумажного документооборота, чтобы повысить уровень комфорта, скорости и безопасности для своих клиентов. Россельхозбанк и далее будет развивать цифровые сервисы для совершенствования процесса корпоративного кредитования», — отметила Ирина Жачкина, Первый заместитель Председателя Правления РСХБ.

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