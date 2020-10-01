В Кузбассе директор тепловой компании нанес ущерб своему предприятию на 5 миллионов рублей

В Кузбассе директор тепловой компании нанес ущерб своем предприятию на 5 миллионов рублей Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кузбассе 62-летний директор одной из теплоэнергетических компаний нанес ей ущерб свыше 5 миллионов рублей. Это выяснил новый руководитель предприятия.

По версии следствия, в период с февраля 2014 по декабрь 2018 года 62-летний обвиняемый, являясь директором теплоэнергетической компании, дал указание подчиненным не заключать договоры на оплату услуг с определенными потребителями теплоресурсов. В результате бюджету организации причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей. Все это обнаружил новый руководитель компании, который обратился в правоохранительные органы.

- В ходе предварительного следствия проведен комплекс судебных экспертиз, в числе которых товароведческая, строительно-техническая и судебно-техническая . Выводы экспертов позволили установить точную сумму ущерба, причиненного организации действиями бывшего директора. Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело вместе с собранными материалами передано на рассмотрение в суд.