Принял за дичь: в Кузбассе мужчина застрелил приятеля на охоте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе мужчина во время охоты случайно застрелил приятеля. Он принял его за дичь.

В октябре прошлого года 41-летний житель Томской области вместе с 32-летним знакомым отправились поохотиться в лес в Яйском районе. Там они разошлись в разные стороны и в какой-то момент потеряли друг друга из виду. Томич услышал в кустах шорохи, выстрелил из охотничьего ружья и случайно попал во второго мужчину, который находился там. Он сразу же вызвал скорую помощь, однако прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть потерпевшего. Также они вызвали следственную группу.

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства.