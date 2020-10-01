Кемеровчанка четыре раз брала кредит и перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жительница Кемерова перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей, для чего она четырежды брала кредит. Женщина попалась на популярную «банковскую» уловку.

54-летней кемеровчанке позвонила неизвестная и представилась специалистом службы безопасности банка. Она заявила, будто некие третьи лица оформили на держательницу карты крупный кредит, а также сообщила, будто бы банк «заморозил» платежи. А чтобы по кредиту не начислялись проценты, кемеровчанке было предложено оформить новый заем и погасить «задолженность», которая образовалась из-за действий аферистов.

Женщина подвоха не заметила и за несколько дней оформила на себя четыре кредита в разных банках, а затем перевела их на указанные мошенницей счета. В общей сложности злоумышленница звонила кемеровчанке около 30 раз и уговорила ее частями перевести более 1,3 миллиона рублей.

- В настоящее время следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленницы.