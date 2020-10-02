«Рост числа заболевших - плановый»: Сергей Цивилев о коронавирусе в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Комментируя рост числа заболевших коронавирусом в Кузбассе, Сергей Цивилев объяснил, почему в последнее время так резко выросло число заболевших.

- Этот рост числа заболевших - плановый. Мы понимали, что каждый год осенью идет рост заболеваний. К тому же к 1 сентября все собираются и идут в школу, возвращаются из отпусков – это все наклкдаывается на осенний период. Мы понимали, что рост будет, - отметил губернатор Кузбасс.

Но, несмотря на то, что ежедневно число заболевших растет, в ближайшее время введение новых ограничительных мер не планируется. Губернатор объяснил, что это связано с тем, что такие меры могут усугубить негативные экономические последствия для региона. В то же время вводимые ранее ограничении были призваны дать возможность системе здравоохранения приспособиться к новым реалиям в условиях пандемии.