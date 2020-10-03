Кузбасс трясет: утром произошло землетрясение

В Кузбассе снова произошло землетрясение. Фото: Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянского филиала

Утро 3 октября началось в Кузбассе с землетрясения. Оно произошло практически на границе Кузбасса и Красноярского края.

Землетрясение зафиксировали специалисты Единой Геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала. По данным сейсмологов, землетрясение имело естественный, природный характер. Оно произошло в 08.38 в 28 километрах на восток от Таштагола. Самый близкий к эпицентру населенный пункт – Усть-Кабырза.

Магнитуда подземного толчка составила 2,5, что классифицируется как слабое землетрясение. Отметим также что подобные сейсмособытия – как естественного, так и техногенного характера – не редкость для Кузбасса.