Два рецидивиста отобрали у новокузнечанина 21 доллар ради выпивки Фото: Валерий РОМАНОВ

Два рецидивиста напали на прохожего, ради денег на покупку выпивки. А перед этим мужчина сам дал незнакомцам 50 рублей.

32-летний новокузнечанин в одну из августовских ночей сидел на лавочке, когда к нему подошли два незнакомца. Они попросили дать им 50 рублей. Из добрых побуждений мужчина дал им денег и отправился домой. Однако далеко уйти ему не удалось. Как только мужчина оказался в безлюдном месте, недавние просители напали на него и стали избивать. Это заметила одна из местных жительниц и сообщила в полицию.

Вскоре прибыли стражи порядка и действительно застали избитого мужчину. Он рассказал, что незнакомцы отобрали у него портмоне, в котором находились 900 рублей, банковские карты и 21 доллар США. А чуть позже в одном из магазинов налетчики расплатились за продукты при помощи карты.

Вскоре стражи порядка задержали налетчиков – ими оказались два рецидивиста 23 и 27 лет.

- Они стали фигурантами уголовного дела. Следствием установлено, что обвиняемые совершили преступление, чтобы добыть деньги на покупку алкоголя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до семи лет лишения свободы.