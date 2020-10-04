На разрезе под Новокузнецком многотонный БелАЗ раздавил УАЗ. Фото: ДТП Ленинск-Кузнецкий Полысаево/ vk.com

На одном из угольных разрезом под Новокузнецком произошла довольно необычная авария – столкнулись многотонный БелАЗ и УАЗик. Кадрами с места происшествия поделились в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел на разрезе в Новокузнецком районе утром в субботу, 3 октября на одном из участков угледобычи. Как утверждает один из очевидцев, аварий обошлась без пострадавших.

- Причина ДТП, отказали тормоза на УАЗе, – сообщил мужчина. - Люди из УАЗа успели выпрыгнуть.