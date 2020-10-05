Кузбассовцам на несколько дней отключат телевидение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Кузбасса на несколько дней отключат телевидение. Сигнал в разных территориях будет пропадать с 5 по 22 октября.

По сообщению Кемеровского ОРТПЦ, кратковременное отключение телерадиосигнала 5 октября запланировано в Листвягах – с 10.00 до 16.00 будут проводиться профилактические работы. В этот же день работы будет проводиться в селе Тарасово с 11.00 до 17.00. 6 октября с 11.00 до 18.00 плановые работы пройдут в Бачатском.

Также в один из трех дней в период с 6 по 8 октября, с 9.00 до 17:00, перебои в вещании каналов «Рен ТВ», «Радио России», «Спорт FM», «Дети FM», «Радио «Мир», «Радио ПИFM», «Милицейская волна», «Наше время в Новокузнецке», «Маяк», «Наше Радио», «Вести ФM», «ТВН» ожидаются в Новокузнецке.

На 7 октября проведение работ запланировано в Малиновке – перебои ожидаются в период с 11.00 до 17.00. 9 октября с 10.00 до 16.00 без радио и ТВ останутся жители Осинников, а тот же день с 11.00 до 17.00 – жители села Красное.

Кроме того, с 1 по 22 октября, с 8.14 до 9.16, перебои с сигналом возможны во всех населенных пунктах области

- В связи с солнечной интерференцией возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи, не исключено пропадание сигнала продолжительностью до 24 минут, — отметили в телерадиовещательной сети.