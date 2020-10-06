Опасный конвейер создавал угрозу взрыва на кузбасской шахте. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Во время проверки соблюдения правил безопасности и эксплуатации ленточного конвейера специалисты Ростехнадзора обнаружили, что его работа создает угрозу взрыва на шахте.

Оказалось, что выработка находится в пылевзрывоопасном состоянии, а ленточный конвейер эксплуатируется с нарушениями. Так, у него оказались заштыбованны ролики рабочей и возвратной ветви, присутствовало трение ленточного полотна о неподвижные элементы конвейерного става, заштыбованны приводная и концевая станции конвейера. Кроме того, автоматическая установка пожаротушения УАП в районе приводной станции ленточного конвейера находилась в нерабочем состоянии.

Все это могло привести к взрыву угольной пыли и гибели людей. Поэтому специалисты Ростехнадзора обратились в суд. За нарушение требований промбезопасности суд назначил наказание в виде административного приостановления эксплуатации ленточного конвейера, установленного в конвейерном квершлагесроком на 90 суток.

- Судебные приставы приостановили деятельность опасного объекта. Руководитель угольного предприятия был предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения.