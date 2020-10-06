Заснули осенью, проснулись зимой: кузбассовцы делятся снимками первого снега
Фото: Екатерина РОМАНОВА
Проснувшись утром, жители городов юга Кузбасса увидели в окна своих домов заснеженные улицы. Снег начался еще вечером 5 октября и шел всю ночь.
Снег в Калтане. ФОТО: Елена Лемжина.
На утро 6 октября снег по-прежнему укрывал дома, деревья, траву. А вот на тротуарах и дорогах он быстро таял. Снег выпал в Новокузнецке, Междуреченске, Калтане, Осинниках.
Снег в новокузнецке.
Фото: Екатерина РОМАНОВА
«Уснули осенью, а проснулись зимой», - так отреагировал один из подписчиков соцсетей на снимки со снегом.
Цветы под снегом, Новокузнецк
Фото: Екатерина РОМАНОВА
«А я не люблю снег. Теперь полдня придется потратить на СТО», - печалится другой подписчик.
Первые снеговики получились маленькими.
Фото: Екатерина РОМАНОВА
«Нашли чему удивляться: снег каждый год бывает!» - недоумевает третий.
Несмотря на снег, рабочие заканчивают ремонт моста на Металлургов.
Фото: Екатерина РОМАНОВА
Тем не менее большинство жителей юга Кузбасса все-таки порадовалось первому снегу, который не таял практически до обеда.
Снег и лужи на Металлургов.
Фото: Екатерина РОМАНОВА