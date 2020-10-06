В кемеровской больнице по спящей пациентке ползали тараканы. Фото: кадр видео Инцидент Кузбасс/ vk.com

В одной из больниц Кемерова пациентка проснулась оттого, что по ней ночью начали ползать тараканы. Своим возмущением женщина поделилась в социальных сетях.

- Хотелось бы задеть тему больниц нашего города. Их состояние оставляет желать лучшего. Мало того, что ремонта нет никакого, так еще и тараканы просто пешком ходят. Довелось побывать в гинекологическом отделении городской клинической больницы № 3 имени Подгорбунского. Ночью проснулась от того, что кто-то ползет по мне. Как оказалось, тараканы. И днем ходят пешком, образно говоря, и в холодильнике, и везде. К врачам вопросов нет, они замечательные. Хочется, чтобы руководство больницы было как-то в курсе, как-то приняли меры, но это же недопустимо, - сообщила горожанка.

Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Кузбасса. В ведомстве отметили, что обработка от насекомых в больнице проводится дважды в месяц специалистами станции дезинфекции. Последний раз это было 28 сентября текущего года.

- Здание старой постройки, поэтому избавиться от насекомых полностью не получается. Капитальный ремонт отделения начнется в первом полугодии 2021 года, - рассказали в минздраве. - Также мы обращаемся к нашим пациентам, чтобы они убирали пищу и воду в холодильник и не оставляли их на тумбочке, потому что это очень усугубляет ситуацию. Следующая обработка отделения от насекомых будет 07.10.2020.