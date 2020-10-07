Губернатор Сергей Цивилев готовится к отчетной конференции «700 дней. Строим Кузбасс». Фото: Пресс-служба АПК

В четверг, 8 октября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретится с представителями общественности и СМИ на большой пресс-конференции, посвященной итогам 700 дней подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса.

Напомним, что такие пресс-конференции проводятся в регионе раз в 100 дней и освещают основные достижения в разных отраслях экономики и социальной жизни области на пути к юбилею. Прошлая пресс-конференция «600 дней. Кузбасс после коронавируса» проводилась 2 июня и была посвящена подготовке к празднику и в целом жизни региона в непростых условиях пандемии.

Предстоящая пресс-конференция под названием «700 дней. Строим Кузбасс» запланирована на 10.00.

К прямой трансляции могут присоединиться все желающие на сайте телеканала «Кузбасс 1», в Instagram Сергея Цивилева и YouTube-канале «Цивилев. Live», а также в текстовом формате в Telegram-канале «Цивилев. Live».