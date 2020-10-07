Сколько кузбассовцев пойдет служить в армию осенью 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе стартовала осенняя призывная кампания. Об ее особенностях и о том, скольких кузбассовцев планируют призвать, рассказал военный комиссар Олег Васюков.

Во время брифинга, который прошел 6 октября, военный комиссар Олег Васюков отметил, что в ходе осеннего призыва планируется, что более 3300 новобранцев из Кузбасса пополнят ряды Вооруженных сил России. Уже сейчас все военные комиссариаты обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе и средствами индивидуальной защиты.

Во время перевозки граждан на сборный пункт Кузбасса и к местам отправки для дальнейшего прохождения службы будут соблюдены все меры по предотвращению распространения коронавируса. Так, будет использоваться транспорт, который прошел специальную дезинфекционную обработку.