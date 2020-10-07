В Кузбассе подорожали гречка, яйца и сахар Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Кемеровостата составили индекс потребительских цен, который показывает, какие продукты питания больше всего подорожали за сентябрь в Кузбассе, а какие, наоборот, подешевели.

Согласно официальным данным, в сентябре по сравнению с августом индекс потребительских цен составил 100,7 процента, а с начала года - 102,9 процента. В том числе, на продовольственные товары – 100,1 и 102,8 процента соответственно. Иными словами, пусть и небольшими темпами, но стоимость продуктов растет.

Больше всего в сентябре в сравнении с августом подорожали огурцы (+47,67 процента), помидоры (+28,61), масло оливковое (+8,79), яйца куриные (+5,8), сахар (+5,54), сельдь соленая (+4,19).

Напротив, подешевели морковь (-30,42 процента), картофель (-26,06), свекла (-24,12), лук репчатый (-20,41), капуста (-14,09), виноград (-8,91) и яблоки (-8,42).

Что касается такого «кризисного индикатора» как гречка, то в сентябре по сравнению с августом ее цена выросла на 3,52 процента, в сравнении с декабрем 2019 года – на 31,37 процента, а в сравнении с сентябрем 2019 года – на 79,53 процента.