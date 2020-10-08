Квадроцикл и ружье рассорили двух кузбассовцев

Кузбассовец лишился ружья после того, как приобрел квадроцикл. Транспортное средство он купил в рассрочку у своего приятеля.

Двое жителей Промышленновского района договорились, что один из них продаст другому квадроцикл. Так как у покупателя не было достаточно средств на приобретение техники, мужчины устно договорились о том, что он станет выплачивать ежемесячно по пять тысяч рублей. И действительно: первый взнос продавец получил вовремя. А вот второго и последующих так и не дождался. Тогда мужчина попытался вернуть обратно квадроцикл, но приятель не отдал его. Продавцу не оставалось ничего иного, как обратиться в правоохранительные органы.

Суд признал требования продавца вернуть 140 тысяч рублей законными. И вскоре к покупателю пришли судебные приставы. Они ознакомили с решением суда и сообщили сроки возвращения денег. Однако покупатель и в этот раз проигнорировал требования и пропустил все сроки.

- Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Теперь у гражданина есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности.