В Новокузнецке иномарка врезалась в автомобиль скорой помощи. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Новокузнецке произошла авария с участием кареты скорой помощи. В спецавтомобиль врезалась иномарка.

Сигнал об аварии, произошедшей на улице 40 ВЛКСМ, поступил в полицию около 22.00. по словам очевидцев, друг с другом столкнулись автомобиль Nissan Almera и карета скорой помощи. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что водитель иномарки не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего не справился с управлением. На выезде с кольцевой развязки машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем скорой медицинской помощи. После этого водитель спецтранспорта совершил наезд на пешеходное ограждение.

-В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.